Ue: rottura accordo nucleare Iran sarebbe negativo per l'Europa

Un'eventuale rottura delle intese sul programma nucleare iraniano "si inscrive nel contesto di un impatto negativo sulla sicurezza europea". Lo ha detto Helga Schmid, segretario generale dell'Eeas, il Servizio europeo di azione esterna, a margine di un incontro a Mosca sulla non proliferazione delle armi nucleari. "Non c'è alternativa a questo accordo - ha sottolineato - ed esso certamente non può essere riesaminato".