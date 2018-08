Ue avvisa Italia:per mandare migranti in Albania serve loro consenso

Per inviare in migranti della Diciotti in Albania serve "il consenso delle persone" a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue la quale ha aggiunto che "quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro e un Paese terzo", come l'Albania per i ricollocamenti, "bisogna chiedere i dettagli" per valutarne la loro legalità.