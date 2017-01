Uccise un palestinese ferito: soldato israeliano giudicato colpevole

Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 1 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 2 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 3 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 4 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 5 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 6 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria 7 di 7 Ansa Ansa Uccise palestinese, giudicato colpevole il soldato israeliano Elor Azaria leggi dopo slideshow ingrandisci

Condannato per omicidio colposo, il soldato era sotto processo da maggio. Il procedimento giudiziario ha destato non poche polemiche in Israele: i partiti di destra hanno assicurato ad Azaria tutto il loro sostegno, malgrado la condanna della sua condotta espressa dagli stessi vertici delle forze armate israeliani.