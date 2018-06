Turchia, primi dati parziali: al partito di Erdogan la maggioranza assoluta

Secondo i primi dati reali sulle elezioni in Turchia il Partito per la giustizia e lo sviluppo guidato da Erdogan sarebbe in testa. Dopo lo scrutinio del 29,3% dei seggi (che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese), il partito del presidente, con il 51,7% dei voti, avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento anche grazie al 13,1% del Mhp, suo alleato.