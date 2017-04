Turchia: migliaia in piazza Istanbul contro esito referendum

Migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul per protestare contro il risultato del referendum sul superpresidenzialismo, approvato con una esigua maggioranza che ritengono essere falsata da irregolarità.Circa 2.000 manifestanti, secondo fonti locali, hanno marciato a Kadikoy, sulla riva asiatica del Bosforo, in direzione della sede del comitato elettorale, mentre un altro migliaio è sceso in strada nel quartiere di Besiktas.