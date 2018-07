Turchia, giornalista d'opposizione condannato a 2 anni di prigione

Un tribunale di Istanbul ha condannato Canan Coskun, corrispondente giudiziario del giornale di opposizione Cumhuriyet, a oltre due anni di prigione. Quest'ultima condanna a un reporter accentua le crescenti preoccupazioni per la libertà di stampa in Turchia. La sentenza emessa contro Coskun è per aver riferito di un'indagine sugli avvocati che difendono gli attivisti di sinistra.