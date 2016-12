Turchia, Cavusoglu: ipotesi referendum sulla pena di morte

In Turchia potrebbe tenersi un referendum sulla reintroduzione della pena di morte dopo il fallito golpe contro Erdogan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista al quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Il capo della diplomazia turca sostiene che decisioni come quella sulla pena di morte "non si prendono sull'onda del momento, e forse il modo migliore per decidere è indire un referendum".