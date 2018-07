Tunisia, rilasciata su cauzione ex guardia del corpo di Bin Laden

Un tribunale tunisino ha deciso di rimettere in libertà su cauzione Sami Idoudi, l'ex guardia del corpo di Osama Bin Laden, in stato di arresto preventivo dopo l'espulsione dalla Germania, dove viveva. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Antiterrorismo del Paese africano Sofiène Sliti, spiegando che contro Idoudi non era stata intentata alcuna causa.