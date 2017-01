Trump, tafferugli a Washington tra pro e contro tycoon: un ferito

Momenti di tensione davanti all'edificio del National Press Club di Washington, dove si svolgeva uno degli eventi per l'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump. Un gruppo di manifestanti anti-Trump è venuto a contatto con i sostenitori del tycoon, dando vita a qualche tafferuglio. In seguito al lancio di oggetti, una persona sarebbe rimasta ferita. La polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per cercare di riportare la calma.