Insomma, come si era ben capito, Trump cerca altri interlocutori rispetto agli alleati tradizionali, pur frenando le aspettative anche sul summit con Putin. Vedersi è un passo avanti: "Il colloquio con il presidente Kim lo è stato", ha ricordato, tornando sulla storica stretta di mano di Singapore.



"Sfortunatamente - si è comunque lamentato Trump - non importa quanto farò bene al summit. Se anche mi venisse data la grande città di Mosca come ricompensa per i peccati e il male commesso dalla Russia negli anni, tornerei accolto dalle critiche sul fatto che non è abbastanza, che avrei dovuto avere anche San Pietroburgo! Parte dei nostri media sono davvero nemici del popolo e tutto ciò che i democratici sanno fare è resistere e fare ostruzionismo".



Trump: rapporti con la Russia mai peggio di così - Esplicativo dell'ottimismo della Casa Bianca circa il vertice è quato ha scritto Trump su twitter. "Il nostro rapporto con la Russia non è mai stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità Usa e adesso, la caccia alle streghe manipolata", riferendosi anche al Russiagate.



Sotto la pressione innescata a Washington dall'incriminazione di 12 agenti russi nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, Trump ha però rivelato che intende sollevare la questione della loro estradizione. La tempistica dell'incriminazione chiesta dal procuratore speciale Mueller è stata d'altra parte clamorosa, con i democratici che hanno prima intimato di cancellare il faccia a faccia, per poi inviare una lettera - sottoscritta da otto senatori - esortando il presidente a chiedere allo zar di consentire che i russi incriminati siano giudicati negli Stati Uniti. Possibilità di successo: zero.



Dalla Casa Bianca trapela solo che si tratterà di un incontro "non strutturato", stando al consigliere per la sicurezza Nazionale John Bolton, che ha precisato: "Non guardiamo ad un concreto obiettivo finale". E non è chiaro se abbia sortito qualche effetto l'esortazione da parte dei senatori democratici affinché il tycoon non veda Putin da solo ma alla presenza di altri esponenti americani. Secondo l'ambasciatore Usa a Mosca Jon Huntsman, la speranza è che Trump e Putin abbiano "una conversazione dettagliata su dove si possano individuare interessi coincidenti e condivisi", ha detto alla Nbc.



Al momento i due Paesi hanno un "rapporto bilaterale teso", ha sottolineato Huntsman, perciò "è una buona cosa che i due presidenti si vedano". E le aspettative sono per un colloquio che includa "tutto, dalle interferenze nelle elezioni agli ambiti in cui abbiamo interessi condivisi". Quindi Siria, Ucraina, non proliferazione nucleare.



Ma i partner europei non possono che guardare con apprensione, ancor più adesso che Trump lo ha scandito a chiare lettere: gli Usa hanno "molti nemici", compresa l'Ue, in particolare rispetto a "cosa fanno a noi in tema di commercio". "Non lo si crederebbe dell'Ue, ma sono un nemico", ha detto. Rintuzzato subito dal presidente del Consiglio Ue Donald Tusk: "L'America e l'Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siano nemici, diffonde fake news".