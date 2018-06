"Kim Jong-un è un negoziatore sveglio e abile", ha commentato il numero uno della Casa Bianca, aggiungendo di essere intenzionato a ripetere l'incontro "molte volte". Trump ha poi confermato che la Corea del Nord "sta già distruggendo un sito di test missilistici molto grande. Non è scritto nel documento perché ne abbiamo parlato dopo la firma. Stiamo risolvendo la situazione, il passato non deve mai scrivere il futuro. Dimostreremo al mondo che gli avversari possono diventare amici".



Il tycoon ha inoltre annunciato che gli Stati Uniti "non ridurranno la loro capacità militare nella penisola. Voglio riportare a casa i 32mila soldati che sono in Corea del Sud, ma non ora". Nel contempo Trump ha confermato che Kim Jong-un ha accettato il suo invito a recarsi alla Casa Bianca.



"Kim vuole la pace e rispetterà gli impegni", ha affermato ancora Trump, dicendosi convinto che il leader nordcoreano desideri "la denuclearizzazione e la pace più di me, perché sa che sarà un bene per il suo popolo. Abbiamo sottoscritto un documento di ampio respiro e so che darà il via al processo appena tornato in Corea. Posso dire che adesso lo conosco abbastanza bene". Parlando poi di diritti umani, il presidente americano ha osservato: "Agiremo anche su questo tema e continueremo a fare il massimo possibile".