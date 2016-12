Trump: Obama un disastro, il peggior presidente Usa. E in un comizio caccia una madre con il neonato

" Obama è stato un disastro durante il suo mandato alla Casa Bianca". Così il candidato repubblicano, Donald Trump , risponde alle accuse di Obama, secondo cui il tycoon "dimostra di non essere adatto a fare il presidente". Trump, che a Fox News ha sottolineato che Obama "è stato debole e inefficace", trova sempre un modo per far parlare di sé. In un comizio in Virginia, infatti, ha allontanato una madre con il neonato che piangeva.

Obama aveva definito Trump inadatto a guidare il Paese: "E' impreparato e non ha neanche le conoscenze di base sulle questioni fondamentali". Ma la riposta del tycoon non si è fatta attendere.



Cacciata madre con bambino - Ad Ashburn, in Virginia, ha invitato ad andarsene una madre con un neonato che piangeva. Inizialmente, il magnate aveva detto alla donna: "Non ti preoccupare del tuo neonato, amo i bambini piccoli. Sento un neonato piangere e mi piace". Poco dopo aver ripreso a parlare, però, ci ha ripensato: "In realtà stavo scherzando, puoi portare via questo neonato", tra qualche risata e timido applauso del pubblico. Poi, si è giustificato: "Mi pare che abbia creduto a me piaccia ci sia un neonato che piange mentre parlo. Va bene, la gente non capisce".