Trump: "Nessuna necessità politica per Canada nel nuovo Nafta"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a minacciare di escludere il Canada da un nuovo accordo sull'area di libero scambio Nafta. "Non c'è necessità politica di mantenere il Canada nel nuovo Nafta. Se non raggiungiamo un accordo giusto per gli Usa dopo decenni di abusi, il Canada resterà fuori", ha scritto su Twitter Trump all'indomani della sospensione fino a mercoledì dei colloqui con Ottawa.