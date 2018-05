"Quando ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una tragedia". A dirlo, commentando quanto successo sulle Alpi svizzere dove hanno perso la vita sei persone, di cui 5 italiani, è l'altoatesino Reinhold Messner. "In quelle condizioni basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo".