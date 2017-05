11 maggio 2017 12:59 Alpinismo: Nives e Romano, è italiana la prima coppia su tutti gli ottomila Marito e moglie di Tarvisio (Udine) hanno abbattuto anche lʼultima sfida: la salita sulla cima dellʼAnnapurna, in Nepal

Ora possono dire davvero che tutti e 14 gli ottomila metri sulla Terra sono loro: Nives Meroi e Romano Benet, entrambi 55enni, formano la prima coppia alpinista ad aver scalato tutte le vette più alte del mondo. Il record ufficializzato con l'ultima salita, quella sulla cima dell'Annapurna (8.091 metri), in Nepal. Romano, nel 2009, fu colpito da una rara malattia, un'aplasia midollare e ha subito due trapianti. I festeggiamenti, dopo l'ultima ascensione, guardando il mondo da molto in alto.

La gioia per l'ultima impresa"E' stata la salita più impegnativa ma anche la più bella. L'ascensione dell'Annapurna incarna in pieno il nostro modo di vivere la montagna: abbiamo lavorato di squadra con gli spagnoli, pestato neve alta fino alla cintola, portato su e giù la nostra tenda, faticato tantissimo". Eì così che Nives Meroi ha raccontato la sua ultima impresa alla sorella Leila durante una breve telefonata da campo 4, dove l'alpinista e il marito Romano Benet sono giunti e si fermeranno per la notte a riposare. I due sono saliti dalla via dei Francesi, "che da molto tempo non veniva ripetuta", ha precisato Nives. Il lavoro di squadra con gli spagnoli Alberto Zerain e Jonatan Garcia "è stato determinante". Le due cordate sono partite a mezzanotte da 7.200 metri. "C'era la luna piena - ha detto Nives - e poi abbiamo trovato una giornata splendida". "E' stata davvero dura, sono sfinito", ha aggiunto Romano Benet. Poi ci sarà la discesa a valle e forse ci vorranno due giorni per il ritorno a campo base, 4.000 metri più in basso.

Decenni di scalate verso il recordL'alpinista tarvisiana Nives Meroi e il marito Romano Benet, che hanno raggiunto alle 9 locali la vetta dell'Annapurna (8.091 metri), in Nepal, sono la prima coppia ad aver scalato assieme tutti i 14 Ottomila della Terra. L'ascensione si è svolta, come per le precedenti, senza ossigeno supplementare e senza l'ausilio di portatori d'alta quota. I due scalatori sono saliti sulla cima dell'Annapurna dalla via "normale", ma con una variante per evitare i passaggi più pericolosi. Lungo il percorso hanno allestito cinque campi d'alta quota.