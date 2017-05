Alpinismo: 86enne nepalese muore sull'Everest, tentava record

Il nepalese 86enne Min Bahadur Sherchan è morto mentre preparava la scalata dell'Everest. L'alpinista è deceduto per cause ancora non note nel campo base. Sherchan voleva diventare la persona più anziana sul tetto del mondo. Nato nel 1931 a Myagdi, aveva già scalato la vetta di 8.848 metri nel 2008 all'età di 76 anni. La scorsa settimana aveva perso la vita, sempre sull'Everest, lo svizzero Ueli Steck.