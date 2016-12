La proposta di Reinhold Messner: "Basta traffico sui passi dolomitici"

Troppo traffico, troppo inquinamento, un'invasione di turisti. E così, ogni estate, ritorna la voglia di realizzare un progetto: niente auto sui passi dolomitici e chiudere le strade di montagna ai mezzi a motore. A rilanciare quest'idea è Reinhold Messner. Per il re degli ottomila metri, bloccare per 5 o 6 ore al giorno, nei mesi di luglio e agosto, il transito alle vetture sul Pordoi, sul Sella, sul Gardena e sul Falzarego servirebbe a rilanciare il turismo in bicicletta. Un'iniziativa utile anche per il benessere e per l'economia.