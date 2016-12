E' finita in tragedia il Prix Sarah Gosse all'ippodromo di Nantes: il bilancio è di cinque feriti tra il pubblico, (tra essi due donne in gravi condizioni), con il cavallo protagonista dell'incidente, End of March, che non ce la fa a superare il trauma dell'impatto e muore sul colpo. Il drammatico incidente, avvenuto in prossimità dell'arrivo, è proposto fotogramma per fotogramma da un video diffuso in Rete.