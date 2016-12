Tornado devasta il Midwest: un morto

12:08 - E' emergenza tornado in parte degli Stati Uniti, soprattutto nel Midwest: le cattive condizioni climatiche hanno messo in difficoltà 95 milioni di persone residenti negli Stati colpiti. Al momento i danni maggiori si registrano in Iowa, Ohio e Illinois, dove si contano un morto e sette feriti.

Tornado Illinois, vittime e danni di Alfredo Macchi