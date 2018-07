Thailandia, troppa acqua nella grotta: slitta il recupero dei ragazzi

Il tentativo di riportare in superficie i 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, con il loro allenatore non avverrà mercoledì perché il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione. Lo ha annunciato Narongsak Osatanakorn, il governatore locale che dirige le operazioni di soccorso. La speranza è che il recupero sia possibile prima del ritorno delle piogge.



Fallisce il tentativo di mettere in contatto i ragazzi con le famiglie - Intanto, non hanno ancora avuto successo i tentativi di far comunicare i ragazzi con i loro genitori via telefono, perché il telefono militare che doveva essere utilizzato è stato messo fuori uso dall'acqua durante il trasporto. Lo ha confermato un portavoce militare delle operazioni di soccorso. Un nuovo tentativo di stabilire un collegamento telefonico è in corso, ed è considerato una priorità per fornire sostegno psicologico ai giovani calciatori.