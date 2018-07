Thailandia, trovati vivi i 12 ragazzi dispersi in una grotta dal 23 giugno

I giovani calciatori sono stati trovati a 400 metri dalla cavità di "Pattaya Beach", rimasta asciutta durante le inondazioni. Dalle prime informazioni sembra non si siano mai mossi da lì per tutta la durata della loro scomparsa. I soccorritori avevano da giorni identificato l'area come l'unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizia da ormai nove giorni. Ora saranno necessarie alcune ore per mettere a punto le operazioni di recupero e riportare i dispersi all'esterno della grotta.