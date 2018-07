Thailandia, ricomincia a piovere sull'area della grotta coi bimbi

Sulla zona della grotta Tham Luang in Thailandia è iniziato a piovere in modo continuo. L'arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni con una intensità crescente fino a mercoledì. Si teme che le piogge possano far salire di nuovo il livello dell'acqua nella grotta dove da due settimane sono intrappolati i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. Situazione che potrebbe costringere i soccorritori ad anticipare l'evacuazione.