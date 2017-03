Texas, frontale tra mini-bus e camioncino: morti 13 anziani

Tragedia in Texas, dove un piccolo bus-shuttle che riportava a casa da un ritiro spirituale i fedeli di una chiesa si è scontrato frontalmente con un camioncino, uccidendo 13 persone e ferendone altre due. E' successo su una strada a due corsie nel sudovest dello stato, nella contea di Uvalde. Tutte le vittime erano anziani della First Baptist Church di New Braunfels. Sopravvissuti uno solo dei passeggeri del bus e il conducente del camioncino.