Tentato attacco all'aeroporto Orly, aperta inchiesta per terrorismo

La scelta dell'obiettivo e i segnali di radicalizzazione dell'assalitore hanno portato il procuratore Francois Molins ad aprire un'inchiesta per terrorismo in merito all'attacco di questa mattina all'aeroporto di Orly, Parigi. Molins ha dichiarato che l'uomo, che era in libertà vigilata, ha minacciato di prendere in ostaggio delle persone "in nome di Allah". Oltre al padre e al fratello, è stato posto in stato di fermo anche un cugino.