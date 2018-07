Tensione Gaza, appello Onu: "Fermarsi subito prima del baratro"

Un drammatico appello affinché cessino le ostilità a Gaza è stato lanciato dall'emissario dell'Onu per il Medio Oriente, Nickolay Mladenov, con un messaggio su Twitter. "Tutti a Gaza devono fare un passo indietro, prima del baratro - ha scritto - . Non la settimana prossima, non domani, ma adesso". "Quanti vogliono provocare un nuovo conflitto fra palestinesi e israeliani non devono riuscire nel loro intento", ha aggiunto Mladenov.