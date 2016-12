Tennessee,presto la Bibbia potrebbe essere libro ufficiale dello Stato

Il Tennessee sfida la sua stessa Costituzione: il Senato ha approvato infatti il progetto di legge che rende la Bibbia il libro ufficiale dello Stato. Un via libera che va contro appunto a quanto previsto dalla Costituzione dello Stato, in cui si mette in evidenza che "nessuna preferenza va data per legge a una religione". Il testo arriverà ora sul tavolo del governatore Bill Haslam, che non ha chiarito se opporrà o meno il suo veto.