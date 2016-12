Svolta nella politica Usa in Asia, Trump chiama presidente di Taiwan

Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente di Taiwan Tsai Ying-wen. Lo rende noto uno dei portavoce del presidente eletto americano. Si tratta di una svolta nella politica Usa in Asia: è la prima volta infatti che un presidente Usa è in contatto con un leader taiwanese dal 1979. La rottura dopo decenni di protocollo diplomatico non potrà non avere implicazioni nei rapporti tra Stati Uniti e Cina.