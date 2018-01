Svizzera, il 4 marzo si vota per il canone radio-tv: il "no" in vantaggio

Il prossimo 4 marzo si voterà in Svizzera su un'iniziativa che, già da mesi, infiamma l'opinione pubblica elvetica. Si tratta del referendum "No billag", una proposta con la quale si vorrebbe abolire il canone radiotelevisivo. Il primo sondaggio del 2018, condotto da Tamedia, vedrebbe in vantaggio, al 59%, il fronte del "no" che si oppone alla proposta e che quindi vorrebbe mantenere il canone così com'è. I favorevoli all'abolizione, il fronte del "sì", si attesterebbe invece al 40%. Il nuovo anno ha invertito la tendenza che vedeva, nel 2017, in vantaggio il "sì". In Ticino, secondo i dati pubblicati, sarebbe in testa il "no" (58%).