Svezia, Trump si difende: "Mi riferivo a un servizio di Fox News"

Il presidente americano, Donald Trump, si difende sull'inventato attacco in Svezia. "La mia dichiarazione su quanto accaduto faceva riferimento a una storia trasmessa da Fox News riguardante gli immigrati e la Svezia", ha scritto Trump su Twitter, dopo le critiche ricevute per aver inventato un attacco mai avvenuto. Si tratterebbe di un servizio andato in onda venerdì sera sulle presunte violenze dei rifugiati in Svezia.