Sudcorea, il capitano del traghetto Sewol condannato a 36 anni di carcere

Le vittime erano in prevalenza studenti in gita. La procura aveva addebitato al capitano l'accusa di omicidio che, se accolta avrebbe comportato l'ipotesi di pena di morte, esistente nell'ordinamento sudcoreano, ma di fatto congelata in una moratoria ultradecennale.



Intanto, il governo sudcoreano ha deciso la fine delle ricerche dei dispersi, durate alla fine circa sette mesi. Al momento, secondo quanto detto dal ministro della Pesca e del Mare, Lee Ju-young, il numero totale di morti e dispersi è di 304: nove persone mancano ufficialmente all'appello, mentre i corpi recuperati sono 295, tra cui l'ultimo di una ragazza trovato dai sub alla fine di ottobre.