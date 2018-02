Sudafrica, in salvo i 955 minatori rimasti intrappolati per 30 ore sottoterra

I 955 minatori rimasti intrappolati in una cava d'oro in Sud Africa sono stati messi in salvo. Erano rimasti bloccati nella miniera di Beatrix, in Sudafrica, dopo un blackout elettrico che aveva impedito il funzionamento degli ascensori per tornare in superficie, facendo sì che gli operai restassero bloccati per circa 30 ore sottoterra.