Strage di Nizza, altri due arresti: erano in una fotografia insieme a Bouhlel

Due persone sono state arrestate a Nizza nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Nizza del 14 luglio. Uno dei due uomini arrestati compare in una foto a fianco dell'attentatore Mohamed Lahouaiej-Bouhlel davanti al camion usato per compiere il massacro sulla Promenade des Anglais.

Giovedi' scorso altri cinque sospetti, quattro uomini e una donna, erano stati incriminati e posti in custodia cautelare.



Francesi esasperati - Francesi esasperati per le polemiche e il continuo rimpallo di responsabilità della classe politica in seguito all'attentato del 14 luglio a Nizza. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa per Le Parisien e France Info, otto francesi su dieci, il 78%, ritengono che i

politici "non siano stati all'altezza degli eventi", una percentuale mai cosi' alta.