Strage di Manchester, media: "Effettuato un altro arresto"

Una perquisizione degli agenti è stata eseguita all'interno di un'abitazione nel quartiere di Moss Side, a sud di Manchester, teatro dell'attentato suicida di lunedì.



Secondo il Times, Salman Abedi aveva progettato l'attentato di Manchester da almeno un anno, ciò emergerebbe dai movimenti bancari del 22enne britannico di origine libica. Abedi aveva infatti aperto un conto in banca circa 12 mesi fa, rimasto dormiente fino a quando non è stato usato per comprare dadi, bulloni, viti e chiodi usati nella fabbricazione dell'ordigno.



Le componenti dell'ordigno sarebbero state acquistate in due diverse occasioni a Manchester, prima che l'attentatore partisse per la Libia ad aprile. Abedi è rientrato nel Regno Unito quattro giorni prima dell'attacco, il 18 maggio; il giorno dopo si era recato nel centro commerciale Arndale di Manchester, dove era stato ripreso dalle telecamere mentre acquistava uno zaino; e si pensa abbia trascorso il fine settimana a fabbricare l'ordigno per poi trasferirsi in un appartamento affittato dove avrebbe assemblato le componenti della bomba.