Strage di cristiani, Al Sisi fa bombardare le basi dei terroristi in Libia

Trump: "Stop massacro cristiani, sto con Al Sisi" - Dopo la strage su un bus di cristiani copti in Egitto, il presidente Abdel Fattah al Sisi ha rivolto un appello al presidente Usa, Donald Trump, affinché prenda la guida della lotta al terrorismo. "L'America sta con Al Sisi e con tutto il popolo egiziano mentre combattiamo per sconfiggere questo nemico comune", ha poi detto Donald Trump. Il "massacro dei cristiani deve finire e tutti quelli che aiutano chi li uccide devono essere puniti", ha aggiunto.



Prese di mira le roccaforti - Le fonti egiziane hanno spiegato che i caccia egiziani hanno preso mira le roccaforti del Consiglio della Shoura nella città libica di Darna, dove peraltro le milizie locali sono note per essere legate all'organizzazione terroristica di Al Qaeda e non allo Stato Islamico. I responsabili egiziani hanno fatto queste dichiarazioni poco dopo il discorso televisivo del presidente Abdel Fattah al Sisi nel quale venivano tra l'altro annunciati raid contro i miliziani addestrati e armati per attaccare l'Egitto, "ovunque essi siano".