Spose della Jihad, le ragazze di Isis

17:51 - Quindici anni, vive a Bristol, è scomparsa. E' andata a Londra dove ha incontrato un'altra ragazza di 17 anni. Insieme prendono la decisione che cambia la loro giovane vita e partono per la Siria. Per aggregarsi a Isis. Ci aveva pensato anche una coetanea francese per andare a "fare quella cosa là" (la jihad), convinta su Facebook. Poi, per fortuna, ci ha ripensato. Sono le ragazzine occidentali che subiscono il fascino dell'integralismo islamico: sono le spose della jihad.

Fenomeno inspiegabile perché non sempre si tratta di ragazze emarginate o con problemi. Ecco acuni degli ultimi casi noti.



Assia, convinta su Facebook: ma Isis "non è l'Islam" - "Volevo partire per la Siria ma poi non ero tanto pronta, perché laggiù è un casino. Volevo andare a fare il... jihad, quella cosa là". In realtà, è gente su Facebook che mi ci ha trascinata". A parlare è la quindicenne francese Assia, ai microfoni della tv Lci, dopo il ritrovamento a Marsiglia 4 giorni dopo la fuga da casa nel sudest della Francia.



In modo molto ingenuo, Assia spiega: "Andare in Siria era il mio scopo, ma poi ci ho ripensato, mi sono detta che stavo bene a Marsiglia, che avevo trovato un lavoro". "E poi - conclude - i miei amici di Lione mi hanno detto che era tutto falso, che quelle persone in Siria non sono l'Islam, sono terroristi, persone che distruggono le famiglie e che non sono degni di essere musulmani".



Quindici e 17 anni: da Bristol e Londra dirette in Siria - Una 15enne britannica, che si sospetta sia fuggita dalla sua casa di Bristol per andare in Siria e diventare una "sposa della jihad", potrebbe essere stata reclutata da un gruppo di donne britanniche che, secondo fonti, svolgerebbero la funzione di polizia religiosa presso gli jihadisti in Siria. Lo scrive il Sunday Times.



La Polizia sta passando al setaccio i messaggi lasciati dalla ragazza sui social media alla caccia di indizi: al momento si sospetta che la 15enne da Bristol si sia recata a Londra dove avrebbe incontrato una 17enne e insieme con lei avrebbe preso un volo per Istanbul, poi diretta in Siria.



Si ritiene che siano circa 70 le donne e ragazze tra gli oltre 500 britannici che sono partite per il Medio Oriente per unirsi alla jihad. Esisterebbe quindi un gruppo di tutte donne, che costituirebbe la "Brigata al-Khanassaa" di base nella città siriana di Raqqa diventata roccaforte dell'Isis, che avrebbe appunto la funzione di polizia religiosa.