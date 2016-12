Terremoto, il "papà" di Capitan Harlock disegna per beneficenza: cinque sue tavole all'asta

Nei giorni delle polemiche per le vignette realizzate da Charlie Hebdo sul terremoto che ha colpito il Centro Italia, dal Giappone arrivano altri disegni, ma di tutt'altra natura. Il fumettista e animatore giapponese Leiji Matsumoto, celebre per aver creato Capitan Harlock, ha infatti realizzato cinque tavole con i suoi personaggi più famosi per sostenere la raccolta benefica in favore delle zone del sisma. I disegni saranno esposti proprio in Italia e poi venduti all'asta.