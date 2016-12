Spagna, tatuaggio incastra il presunto assassino di una 20enne tedesca che era ricercato in tutta Europa

E' in un tatuaggio sul bicipite la confessione di un omicidio? Dopo settimane in fuga per l'Europa è stato fermato in Spagna, a Lloret de Mar, vicino a Barcellona, il 22enne Dominik Riedl, ricercato per la morte della compagna Lisa, 20 anni, ritrovata decapitata a fine ottobre a Freyung, in Baviera. L'uomo era in un hotel della Costa Brava, forse diretto in Nord Africa, con il figlio di 18 mesi. Sul braccio un tatuaggio fresco di ago e inchiostro: "Lisa, data di nascita 20.7.96, data di morte 27.10.16" con un finale "Gracias por todo", "grazie di tutto", che agli inquirenti che sospettano di lui suona come un messaggio beffardo.