Spagna, pontile cede durante concerto rap: spettatori in mare e 300 feriti

E' di circa 300 feriti, alcuni gravi, il bilancio dell'incidente avvenuto a Vigo, in Spagna, durante il concerto del rapper Rels B. L'esibizione sul pontile del lungomare della città galiziana ha rischiato di trasformarsi in tragedia, dopo che il cantante ha invitato il pubblico a saltare. La struttura ha ceduto e gli spettatori sono caduti in mare. La polizia, intervenuta anche con dei sub, ha escluso che ci siano vittime.