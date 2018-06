Olanda, furgone travolge ragazzi in campeggio dopo festival pop: un morto

Un furgone ha travolto un gruppo di persone in un campeggio poco prima dell'alba a Landgraaf, in Olanda, uccidendone una e ferendone altre tre prima di darsi alla fuga. Il gruppo aveva appena preso parte al concerto di Bruno Mars per il Pinkpop festival, una tre giorni di musica alla quale assistono ogni anno decine di migliaia di persone. In tutta la zona è caccia al furgone bianco.