Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka, nel centro di Mosca. Un video registrato dalle telecamere di sicurezza mostra il taxi accelerare prima di investire i passanti. Il conducente ha poi tentato di fuggire, ma è stato bloccato da passanti e agenti. La polizia stradale ha successivamente smentito che l'uomo fosse ubriaco al volante. Ribadito, invece, che non si tratterebbe di un atto volontario. "E' stato un errore, non un gesto intenzionale", sarebbe stata l'ammissione del tassista.

Nessuno dei sette feriti verserebbe in gravi condizioni. Una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi. Fra loro ci sono due cittadini messicani, secondo quanto riferisce l'ambasciata del Messico in Russia. Il tassista - secondo una fonte citata da Interfax - avrebbe detto di essersi assopito al volante e di aver involontariamente schiacciato l'acceleratore.

Secondo le indiscrezioni che provengono dalla Russia però i servizi di sicurezza russi starebbero scandagliando il social network Odnoklassniki, che significa "compagni di classe", per ricostruire il passato del ragazzo. Attorno a questo aspetto infatti aleggia un alone di mistero: al nome Anarbek Uulu Chynghyz infatti non corrisponderebbe un solo profilo e proprio su uno di questi l'ultimo post pubblicato farebbe riferimento ad un canto coranico in lingua kirghisa. Il Kirghizistan inoltre è il Paese di provenienza dell'attentatore di San Pietroburgo, dove nell'aprile del 2017 un ordigno esplose in metropolitana. Tutte piste che le forze di sicurezza non starebbero tralasciando.