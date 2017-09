Spagna, condannato a 2 anni: spiava il telefono della ragazza con un'app

La sentenza - L’imputato, come riporta El Paìs citando la sentenza, ha ottenuto “l’accesso alle conversazioni telefoniche e ha registrato il contenuto dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp, fotografie, ubicazione, password, coordinate bancarie”. L’app gli consentiva di spiare la fidanzata attraverso la fotocamera. Il tutto a sua insaputa. La condanna ha tenuto conto - oltre che della violazione della privacy - anche del legame tra i due, considerato un aggravante. Per tre anni, inoltre, il ragazzo non potrà avvicinarsi alla sua vittima o comunicare con lei.



“L’ho fatto per proteggerla” - L’imputato ha cercato di difendersi, dicendo di averlo fatto per proteggerla. “Avevo paura potesse succederle qualcosa. Riceveva minacce di stupro e morte. Non le ha denunciate per paura”, ha dichiarato. Il giudice, però, non gli ha creduto. La sentenza, infatti, recita: “Il giovane ha installato l’app per sapere sempre dove si trovava la fidanzata, per venire a conoscenza delle sue conversazioni e delle sue attività”.



La vittima - La fidanzata si è accorta che il 23enne conosceva tutti i suoi spostamenti e, dopo aver scoperto che le aveva installato una sorta di “sistema spia” nel telefono, è andata immediatamente a denunciarlo. Ovviamente, dopo aver interrotto la relazione che durava da nove mesi.