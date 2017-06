Caserta, "Ho denunciato per stalking il mio ex, lui appena è uscito di galera ha ucciso il mio compagno"

"Ho lottato con tutte le mie forze, e ora la persona che più mi ha amato è morta". A "Dalla vostra parte" lo sfogo di Albina Coia, una donna che per anni ha vissuto sotto il giogo di un uomo violento. Lui, Giovanni Calenzo, 54 anni, era stato arrestato nel 2016 per stalking nei confronti della ex moglie ma ad aprile, dopo oltre un anno di reclusione, era stato scarcerato.

Albina nel frattempo era convinta di essersi rifatta una vita grazie alla presenza del suo nuovo compagno, Giuseppe Capraro, 61 anni, imprenditore nel settore delle assicurazioni auto, separato. Invece l'ex è tornato e glielo ha portato via, accoltellandolo mortalmente. Adesso Albina grida tutta la propria frustrazione per la mancata protezione offerta dalla giustizia: "Io lo ho denunciato, lui appena è uscito di galera ha ucciso il mio nuovo compagno".