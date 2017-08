Somalia, potente leader Al Shabaab si consegna al governo

Un ex capo militare dei terroristi islamici somali Al Shabaab, ora in rotta con il resto del gruppo che è collegato ad Al Qaeda, si è arreso e consegnato alle autorità dopo che gli Usa, in giugno, hanno ritirato la taglia sulla sua testa. Mukhtar Robow è arrivato nella città di Hudur, trasportato da un aereo che lo ha prelevato dalla giungla di Bakool, dove con i miliziani rimastigli fedeli per giorni hanno combattuto contro i suoi ex compagni.