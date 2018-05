Somalia, esplosione in mercato a nord di Mogadiscio: 11 morti

E' di almeno 11 morti e 10 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in Somalia in un mercato affollato della piccola città di Wanlaweyn, circa 70 chilometri a nord di Mogadiscio. Lo riferisce un funzionario regionale della sicurezza. Al momento non è chiaro se l'esplosione sia stata causata da una bomba o da un kamikaze. Wanlaweyn si trova vicino alla base aerea di Balidogle, dove le forze speciali Usa hanno una base.