Sisma tra Iran e Iraq, media Teheran: almeno 140 morti e 860 feriti

Si aggrava di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito la zona al confine tra Iraq e Iran. Secondo quanto riportano i media di Stato di Teheran, solo in Iran i morti sarebbero 140 e i feriti almeno 860. Il governo di Baghdad non ha invece ancora diffuso un bilancio delle vittime e dei danni in Iraq. L'epicentro del sisma è stato individuato a 31 chilometri dalla città di Halabja.