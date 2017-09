Sisma Messico, il Paese fa il tifo per il piccolo Leo

Leonardo, 8 anni, sta lottando in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie di una scuola di Città del Messico rasa al suolo dal terremoto del 19 settembre. Il piccolo al momento si trova in ospedale dove, superata l'ipotermia, ha subito un primo intervento per l'asportazione di un grosso ematoma sulla testa ed è un attesa di una seconda operazione. I medici sono abbastanza ottimisti perché le sue probabilità di sopravvivenza aumentano col passare dei giorni. Leonardo fa parte del gruppo di quattordici bambini che sono usciti vivi da quella scuola, mentre trentadue non ce l'hanno fatta.