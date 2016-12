Sisma in Nepal, più di 7mila i morti Trovati 2 sopravvissuti tra le macerie

Il ministero dell'Interno nepalese ha aggiornato il numero delle vittime del sisma del 25 aprile. I morti accertati sono ora 7.365 mentre i feriti hanno raggiunto quota 14.365. Non esiste invece alcuna valutazione per i dispersi, che dovrebbero però essere ancora migliaia. Intanto sono state estratte vive dalle macerie altre due persone, nei villaggi di Sirdibas e Chhekampar, nel distretto di Gorkha.

Si tratta di un uomo di 60 anni e una suora di 23, estratti vivi dalle macerie di due edifici dai villaggi di Sirdibas e Chhekampar nel distretto di Gorkha. Lo scrive il quotidiano The Himalayan Times. L'uomo - Pemba Chhewang, facchino, e la suora, Tenjing Dolma - sono stati trasportati in elicottero in un ospedale.



Tutte inagibili le vie di salita all'Everest - La stagione delle scalate sull'Everest, intanto, è definitivamente chiusa, dopo che è fallito l'ultimo tentativo di ripristinare le strutture distrutte da una valanga al campo base costata la vita a 18 alpinisti. Un team di "ice doctors", esperti nepalesi specializzati nell'attrezzare vie di scalata dei ghiacciai, ha detto dopo una riunione che "è impossibile" riparare le vie di salita. Un team di spedizione sudafricana era pronto a salire in cima sfruttando la 'finestra' di beltempo disponibile questa settimana.



Continuano le scosse - Due repliche del sisma superiori a 4 gradi Richter sono state registrate nelle ultime ore. La prima scossa, di magnitudo 4,1, è avvenuta alle 3:23 locali con epicentro a 53 chilometri a est di Kathmandu. La seconda, invece, alle 7 locali. La magnitudo è stata di 4,3 e l'epicentro è stato localizzato a 68 chilometri ad est della capitale. In entrambi i casi non si segnalano danni gravi o vittime.