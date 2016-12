Nepal, il clown venuto dall'America fa sorridere i più piccoli con i palloncini

Quando la terra ha tremato, lui e la sua famiglia sono rimasti incolumi. Ma non appena ha saputo della tragedia che ha colpito tante migliaia di persone, Ron ha voluto dare il suo contributo per alleviare il peso del dramma almeno per i bambini. Ed è stato così che è nato il suo "numero" con i palloncini, che ha divertito e continua a divertire tanti piccoli neplaesi. Il video in cui lui si esibisce con i bambini è stato caricato via Facebook, in cui si vedono i ragazzi letteralmente incantati dalle sue magie.



"Tanti bambini hanno perso le loro case - dice Fowler -. Tanta gente è troppo spaventata per tornare dove abitava prima. Alcuni edifici sono stati rasi al suolo, altri sono così danneggiati che è pericoloso tentare di rientrare per recuperare quello che è rimasto là sotto. A me erano rimasti alcuni palloncini. Ho pensato fosse giusto cercare di riportare il sorriso sulle facce dei bambini. E ho inventato uno spettacolo per dare loro la possibilità di dimenticare, per qualche minuto, tutto questo".