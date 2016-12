Siria, i satelliti confermano la distruzione jihadista del tempio di Bel a Palmira

"Immagini satellitari confermano la distruzione dell'antico tempio di Bel a Palmira " da parte dell' Isis . Lo riferisce il sito della Bbc citando le Nazioni Unite . In precedenza si era diffusa la notizia che l'esplosione non avesse danneggiato né la struttura di base né le colonne.

Sebbene il capo delle antichità siriane Maamoun Abdulkarim avesse dichiarato intatta la struttura del tempio, analisti satellitari dell'Onu riferiscono che le immagini "mostrano che non rimane quasi nulla" dell'edificio religioso, scrive il sito. "Possiamo confermare la distruzione dell'edificio principale del Tempio di Bel come anche della fila di colonne nelle sue immediate vicinanze", si afferma in una dichiarazione dell'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (Unitar).