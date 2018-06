Siria, esercito lancia offensiva contro ribelli nella città di Daraa

L'esercito siriano ha lanciato un'offensiva militare contro i settori ribelli della città di Daraa. Lo annunciano i media di Stato siriani, parlando di una "operazione" nel sudest della città, epicentro della rivolta contro il presidente Bashar al Assad. L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di violenti combattimenti in corso in alcune zone di Daraa e nei pressi di una base aerea a sud.